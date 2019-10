Det är dags att jobba på ett förbättrat företagsklimat i kommunen. På allvar!

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Borgholms kommun ligger i år på plats 261. 23 platser sämre än förra året trots att den uttalade målsättningen under flera år varit att ligga bland topp 50. Detta är under all kritik!