Anne Wilks berömmer chaufförer: ”Kan undra i vilken värld KLT lever i”

Kalmar Läns Trafik Kollektivtrafik i alla former är bra ur många aspekter. På landsbygden är det svårare att ordna än i storstäder med gott om resenärer på bussar, pendeltåg, tunnelbanor och spårvagnar. Trots det kan man undra i vilken värld Kalmar Läns Trafik (KLT) lever i i vårt landsbygdslän.

Förra året höll jag på att sätta kaffet i halsen när Någon (vem?) nominerat KLT till Guldfesten i Kalmar för marknadsföringspriset. När det gäller information/marknadsföring av KLT:s tjänster, tidtabeller med mera är det sen många år så undermåligt att kundernas frågor och förvirring sällan får svar på sina frågor. Själv fick jag efter flera års resande med färdtjänst av en chaufför veta att det fanns reskassa där man betalar en summa som sen kostnaderna för mina resor plockas ur utan kontantbetalning för varje resa. Att inte få info om det via KLT räknade jag ut kostade mig 10 000 kronor under de år jag åkt. Som färdtjänstresenär får man flera gånger under året påringningar från ett företag som på KLT:s uppdrag intervjuar oss om vår kundnöjdhet. Men alla frågor är ställda (av KLT) gällande chaufförerna på fältet. Exempel: På en skala från 1 till 5 där 5 är bäst, vilket betyg vill du ge förarens bemötande? På en skala från 1 till 5 där 5 är bäst, vilket betyg vill du ge förarens sätt att köra mjukt och smidigt? På en skala från 1 till 5 där 5 är bäst, vilket betyg vill du ge förarens sätt att hjälpa dig? Självklart svarar jag och många resenärer 5 utifrån vår erfarenhet av chaufförernas goda jobb. Det finns inga frågor som behandlar hur vi resenärer uppfattar/drabbas av KLT:s missplanering av resor.

Genom att förarna sliter på fältet med att rätta till allt som blir felplanerade färdtjänstresor av KLT, så är det ju de som hela tiden räddar resornas genomförande. Svaren på enkäterna till oss resenärer blir således felaktigt högsta betyg till KLT. Utifrån det går KLT ut med att de har hög procent av kundnöjdhet – egentligen baserat på chaufförernas slit på fältet ute i verkligheten. Härmed hoppas jag att KLT och dess styrelse inser behovet av struktur, ärlighet och seriositet ute i verkligheten - och slutar sopa problemen under mattan. Härmed nominerar jag färdtjänstchaufförerna på fältet, inte KLT, till kommande Guldfestens pris för bästa omhändertagande av oss funktionsnedsatta!

Tack vare färdtjänstchaufförerna en mycket nöjd resenär .

Anne Wilks